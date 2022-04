Inter-News.it su Radio Nerazzurra: oggi diretta già con vista Verona

Inter-News.it prosegue oggi la sua collaborazione con Radio Nerazzurra, la voce dei tifosi interisti, con un nuovo giorno e orario per questa stagione. A partire dalle 18 la diretta della trasmissione ‘Social Media Club’, attraverso tutti i nostri canali ufficiali. Di seguito tutte le informazioni.

INTER-NEWS.IT IN RADIO – Si rinnova l’appuntamento con Social Media Club, la trasmissione di Radio Nerazzurra assieme alla nostra testata giornalistica. L’appuntamento è nel nuovo orario di questa stagione: ogni mercoledì alle ore 18:00 con la prima radio dedicata ai colori nerazzurri, assieme al redattore Roberto Balestracci e al conduttore Fabio Donolato, voce e volto di Radio Nerazzurra.

SCALETTA DEL GIORNO – La puntata odierna con Inter-News.it inizia dalle voci di mercato su Romelu Lukaku, rilanciate anche oggi (vedi articolo). L’attaccante belga dovrebbe partire in panchina anche stasera, in Chelsea-Real Madrid di Champions League (ore 21). Poi testa già al Verona, perché è vero che domenica c’è stata la grande vittoria sulla Juventus ma si torna in campo sabato alle 18 in anticipo. Quindi spazio alle parole del pomeriggio dell’AD Corporate Alessandro Antonello (vedi articolo).

COME SEGUIRCI – Radio Nerazzurra si può seguire tramite App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc.), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), per la ritrasmissione delle dirette su applicazione e bouquet on demand. In aggiunta un’anteprima della trasmissione sarà disponibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook: seguila sia per avere tutti gli aggiornamenti sia per la notifica della diretta.

Ascolta Radio Nerazzurra su Spreaker.