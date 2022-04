Verona, non solo Barak tra i convocati. Le ultime sulla squadra di Tudor

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida contro il Verona. Igor Tudor non ha concesso giorni di riposo dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa e vuole arrivare a San Siro per far risultato. Il tecnico recupera giocatori importanti, non solo Antonin Barak.

RECUPERI – L’Inter lavora in vista della partita cruciale contro il Verona. Per tenere aperto il discorso scudetto serve vincere contro i gialloblu. Una sfida non semplice considerando che la squadra di Tudor è una delle sorprese di questa stagione. Il tecnico, inoltre, per questa sfida recupera delle pedine fondamentali. Le ultime news riguardano non solo Barak: il trequartista ha salto il Genoa per un problema influenzale ma ci sarà sabato contro l’Inter. Tudor, oltre a lui, recupera sicuramente Miguel Veloso che dovrebbe andare in panchina mentre spera nella convocazione anche Kevin Lasagna. Insomma, il Verona recupera pezzi e prepara la sfida contro l’Inter.