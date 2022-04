Inter-Verona, allenamento in corso: Inzaghi tiene un’alternativa in corsa

Vigilia di Inter-Verona ed è in corso l’allenamento di rifinitura per Inzaghi. Le indicazioni di formazione, secondo Paventi a Sky Sport 24, danno un favorito in attacco ma il tecnico tiene in corsa entrambi i sostituti.

SCELTA INDICATA – Per Inter-Verona di domani (ore 18) dovrebbe essere Joaquin Correa a sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. Nonostante ciò Simone Inzaghi, nell’allenamento in corso adesso, ha sollecitato a lungo Alexis Sanchez per farsi trovare pronto. Lo fa sapere Andrea Paventi, collegato da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Tra poco la parte tattica, poi la squadra rimarrà in ritiro alla Pinetina per l’anticipo di Serie A. Le idee di Inzaghi iniziano a essere chiare e in attacco è Edin Dzeko il nome sicuro.