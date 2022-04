Tuchel: «Lukaku ha avuto un calo, non solo a causa sua». Spunta infortunio

Il Chelsea domani alle 16 sarà ospite del Southampton nel nuovo turno di Premier League. In questi minuti valutazioni per Lukaku, che ha accusato un leggero infortunio. Ne ha parlato Tuchel in conferenza stampa, anche sul momento e sulle difficoltà dell’ex numero 9 dell’Inter.

IN DISCESA – La stagione di Romelu Lukaku al Chelsea è insufficiente e anche per questo si parla, pure oggi, di ritorno all’Inter (vedi articolo). Thomas Tuchel ammette problemi di vario tipo: «Abbiamo qualche dubbio su Lukaku e Hakim Ziyech, dobbiamo vedere. Hanno avuto qualche problema, speriamo di averli in allenamento e vediamo se saranno a disposizione per domani. Come ottenere il meglio da Lukaku? Non è solo a causa sua, che in questo momento non è in forma. Dopo la sosta per le nazionali ho avuto la sensazione che mancasse un po’ di forma a tutti. È un calo individuale, ma che riguarda il gruppo. Dispiace che Lukaku abbia avuto una grande occasione senza sfruttarla (il gol mangiato col Real Madrid, ndr), niente aiuta più dei gol. Sarebbe stato un grande boost per lui. La cosa migliore è che si alleni bene, seriamente, e si interessi alla situazione come ha fatto in questi giorni. Ieri non si è allenato, spero che torni oggi e non abbia dolore in vista di domani. Poi vedremo».