Mancini torna prima di Inter-Roma? Esami dopo l’infortunio al ginocchio

Mancini, difensore della Roma, ieri è uscito per infortunio contro il Bodo/Glimt (vedi articolo) e mancano due settimane alla partita con l’Inter. Gli esami, fa sapere Assogna a Sky Sport 24, danno però indicazioni confortanti per Mourinho.

TORNA PRIMA – Non dovrebbero esserci problemi sulla presenza di Gianluca Mancini in Inter-Roma fra due settimane (data e orario ancora da definire). Come informa Paolo Assogna, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, il difensore ha svolto oggi gli esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio di ieri in UEFA Europa Conference League col Bodo/Glimt. Si pensava a un problema serio, ma gli accertamenti lo hanno escluso. Mancini ha riportato un trauma contusivo, non c’è lesione come si temeva. Salterà la sfida di domenica con la Salernitana, ma dovrebbe tornare giovedì prossimo nel ritorno di coppa. Oltre a Mancini rientrato pure l’allarme per Tammy Abraham, che aveva accusato un fastidio muscolare.