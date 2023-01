Inter, allenamento e poi volo a Riyad! Ecco il programma di oggi e ultime su Lukaku – CdS

L’Inter dopo la vittoria contro il Verona a San Siro, oggi scenderà in campo per l’ultimo allenamento prima della partenza per Riyad. Di seguito il programma completo della squadra nerazzurra secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e le ultime notizie su Romelu Lukaku.

IL PROGRAMMA – Ultimo allenamento ad Appiano Gentile per l’Inter, poi la partenza per l’Arabia Saudita dove la squadra disputerà la Supercoppa Italiana contro il Milan, mercoledì 18 gennaio. Questa mattina, l’Inter si ritroverà nel suo centro sportivo e, dopo la seduta di lavoro e il pranzo, il gruppo salirà sul pullman con destinazione Malpensa. Il charter per Riyad decollerà nel primo pomeriggio, attorno alle 15. L’arrivo della truppa nerazzurra in Arabia Saudita è previsto in serata. Poi ci sarà il trasferimento in albergo (presente anche il presidente Steven Zhang) mentre l’indomani Simone Inzaghi guiderà il primo allenamento in terra asiatica.

SU LUKAKU – In partenza con la squadra ci sarà anche Romelu Lukaku, che è rimasto fuori dai convocati per il match con il Verona proprio per avere l’opportunità di sostenere altri due veri allenamenti e migliorare la sua condizione. Difficile immaginare che possa essere titolare in Supercoppa Italiana, ma non è nemmeno il caso di escluderlo del tutto. Di sicuro è un’opzione che Inzaghi vuole avere a disposizione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno