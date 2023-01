FOTO – Gagliardini e la gioia dopo Inter-Verona: «Uniti, testa a mercoledì»

Roberto Gagliardini in Inter-Verona ha disputato la sua seconda partita consecutiva da titolare dopo quella già giocata martedì in Coppa Italia contro il Parma. Il centrocampista nerazzurro ha poi affidato ai suoi canali social le sue emozioni per la vittoria.

TUTTI UNITI – Roberto Gagliardini celebra l’unità del gruppo dopo l’importante vittoria per 1-0 in Inter-Verona, sottolineando però anche la necessità di pensare subito alla prossima sfida. Ovvero quella contro il Milan a Riad, con in palio la Supercoppa Italiana. “Sempre uniti, con la testa a mercoledì” le parole del centrocampista sul suo profilo Instagram ufficiale, con le quali ha espresso le sue emozioni per la vittoria di San Siro.

Questo il post del centrocampista nerazzurro.