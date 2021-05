Inter-Udinese, mille tifosi a San Siro ma i biglietti non saranno in vendita – TS

Inter-Udinese, a San Siro per l’ultima di campionato ci saranno 1000 tifosi presenti allo stadio, e 4.500 fuori per festeggiare lo scudetto. I biglietti però, come sottolineato da “TuttoSport”, non saranno messi in vendita.

ULTIMA – Inter-Udinese vedrà una cornice di appena 1000 tifosi allo stadio a seguito della richiesta da parte della Lega Serie A. Tuttavia però, come sottolineato dal quotidiano di Torino, i biglietti non saranno messi in vendita. A seguire la partita contro i friulani ci saranno dipendenti della società, famiglie di calciatori, rappresentanti e sponsor. Fuori dall’impianto sportivo invece ci saranno circa 4.500 persone in un’area delimitata di 19.000 mq.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna