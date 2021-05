Inter, giocatori e tifosi adesso chiedono a Conte di restare – TS

Come riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, si è passati dalle tensioni di Villa Bellini al plebiscito per il tecnico nerazzurro.

TUTTI CON CONTE – Come sottolineato oggi da “TuttoSport” a firma di Federico Masini, si è passati la scorsa stagione dal terremoto e dalle dichiarazioni infuocate di Antonio Conte con parte della dirigenza, poi risolto tutto con il famoso incontro di Villa Bellini che di fanno ha sancito la nuova Inter versione scudetto, al plebiscito per il tecnico italiano. Adesso tutto l’ambiente è al suo fianco, principalmente i tifosi. Anche la dirigenza è con lui, tant’è che anche Beppe Marotta e Piero Ausilio attendono novità dalla società, in vista della programmazione futura. Per quanto riguarda i giocatori, invece, il rapporto è eccellente, i giocatori in più riprese hanno chiesto pubblicamente e in privato al tecnico di restare. Ieri, per esempio, dopo l’allenamento il tecnico fuori dal centro sportivo si è fermato a firmare qualche autografo e i tanti tifosi presenti gli avrebbero chiesto di restare in nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini