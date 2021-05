Vidal, occasione in Inter-Udinese? Il futuro è ancora tutto da definire

Arturo Vidal potrebbe tornare a calcare il campo in Inter-Udinese. Per il cileno, fermo ai box da due mesi, il futuro è ancora tutto da definire: la sfida con i friulani può rappresentare il primo tassello per un percorso rinnovato in casa nerazzurra

IN CAMPO – Arturo Vidal ha pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per circa due mesi. Il centrocampista cileno non ha vissuto la stagione che si aspettava con la maglia dell’Inter: protagonista di prestazioni negative in Champions League, ha timbrato il cartellino solo in occasione della sfida contro la Juventus a San Siro, aperta da un suo gol di testa. In Inter-Udinese, in programma domenica alle 15:00, potrebbe scendere in campo. Il futuro, però, è ancora tutto da definire.

FUTURO – Il futuro di Vidal è legato a quello di Conte e della società: il cileno, all’interno della rosa, ha uno degli stipendi più pesanti e, in un’ottica di taglio dei costi, operata da tutti i maggiori club d’Europa, il cileno potrebbe essere un sacrificio sull’altare dell’austerity che la Pandemia ha imposto. Tutto questo potrebbe avvenire solo nel caso di un placet di Conte, che non vuole impoverire dal punto di vista tecnico la rosa che ha dominato il campionato conquistando lo scudetto.