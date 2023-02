Inter-Udinese, Inzaghi recupera un infortunato! Dzeko si candida dal 1′ – Sky

Inter-Udinese è la sfida della ventitreesima giornata di Serie A in programma domani (sabato) alle ore 20.45 a San Siro. Inzaghi si affida quasi certamente a Brozovic dal 1′ mentre recupera uno dei due infortunati. Di seguito le ultime di Barzaghi su Sky Sport

RITORNO – Inter-Udinese sarà quasi certamente la partita del ritorno di Marcelo Brozovic dal 1′: «Brozovic manca dal 1′ da cinque mesi, recupero importante per Inzaghi che già ci aveva pensato a Genova contro la Sampdoria. Ma domani è la sfida giusta per rivedere il croato regista, bisgnerà vedere chi giocherà tra Mkhitaryan e Calhanoglu. Con Lukaku titolare ci sarà forse Dzeko che non ha giocato a Genova».

PICCOLI ACCIACCHI – Barzaghi svela poi il ritorno in gruppo di Robin Gosens: «L’allenamento è appena finito, Gosens è rientrato in gruppo e penso che sarà convocato. Vuol dire avere un’alternativa in più a sinistra dove Dimarco ha tirato la carretta finora e sta stringendo i denti. In difesa potrebbe rifiatare uno tra Skriniar e Acerbi».