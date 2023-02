Conceicao, niente Inter in testa: «La nostra Champions League è domani!»

Si avvicina la sfida di Champions League tra Inter e Porto, ma prima ci sono gli impegni di campionato da affrontare. Per i nerazzurri contro l’Udinese, per i portoghesi contro il Rio Ave. Proprio di questo ha parlato in conferenza stampa il tecnico Sergio Conceicao

CONCENTRAZIONE – Sergio Conceicao non vuole proiettarsi già alla sfida di Champions League contro l’Inter. Prima, infatti, c’è un’importante sfida di campionato da affrontare per il suo Porto: «Dopo la vittoria contro lo Sporting vogliamo guadagnare questi tre punti e continuare la nostra rincorsa. La nostra Champions League è domani contro il Rio Ave. È un avversario difficile e su cui dobbiamo concentrarci. Specialmente perché abbiamo tanti infortunati, una conseguenza della stagione piena di impegni a causa del Mondiale».