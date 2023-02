Becao osservato speciale in Inter-Udinese: tempo di mercato a San Siro

In Inter-Udinese di domani a San Siro ci sarà anche tempo per le manovre di mercato. L’osservato speciale – nel dettaglio – è Rodrigo Becao, uno dei profili valutati per sostituire Milan Skriniar (vedi articolo)

SI SCALDA IL MERCATO – Domani sera a San Siro, Inter-Udinese sarà l’occasione per gli uomini mercato nerazzurri di osservare da vicino uno dei profili valutati in vista della prossima stagione. Nel dettaglio si tratta di Rodrigo Becao, difensore che potrebbe prendere il posto di Milan Skriniar. Classe 1996, il brasiliano è arrivato all’Udinese nel 2019 e da allora si è subito imposto come titolare nella difesa dei friulani. Per questo l’Inter ha messo gli occhi su di lui, che potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato.

OSSERVATO SPECIALE – Lo stesso Becao sicuramente vorrà fare bella figura, ben sapendo che gli occhi saranno puntati su di lui. Ma non avrà un compito facile. Perché la coppia d’attacco dell’Inter composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sarà pronta a dare filo da torcere a lui e compagni, anche per riscattare il pareggio contro la Sampdoria. In ogni caso, la decisione finale su Becao la società nerazzurra non la prenderà di certo soltanto sulla base della sua prestazione di domani. Ma qualche indicazione potremmo già averla.