Inter-Udinese, Dumfries dal 1′! Una tentazione a centrocampo – Sky

Inter-Udinese è la sfida in programma domenica alle ore 12.30 a San Siro, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi ha una tentazione in mezzo. Probabile panchina per Lautaro Martinez, fresco fresco di rinnovo (vedi articolo)

TENTAZIONE – Inter-Udinese è la sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 12.30. Simone Inzaghi, dopo aver fatto riposare Edin Dzeko con l’Empoli, potrebbe fare la stessa cosa ora con Lautaro Martinez. Secondo Andrea Paventi, potrebbe riposare un titolarissimo anche a centrocampo: «A giudicare dall’allenamento di oggi ci si potrebbe attendere tutto e il contrario di tutto perché Inzaghi non ha provato nulla. Penso comunque che un paio di dubbi se li porti fino a domani, quando ci sarà l’allenamento più importante visto che l’Inter gioca domenica alle 12.30. Se rientrerà Dzeko dal 1′, bisogna capire chi sarà il suo partner. Se riposerà Lautaro Martinez potrebbe scattare il turno di Correa accanto al bosniaco. Inzaghi sceglierà domani. In mezzo c’è la tentazione di far riposare uno tra Brozovic e Barella e quindi in base a questa decisione si capirà chi potrà giocare a centrocampo. Sugli esterni dovrebbe rientrare Dumfries e anche dietro potrebbe riposare de Vrij e a quel punto giocherebbe dal 1′ Ranocchia con Skriniar da una parte e Bastoni dall’altra».