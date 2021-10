Lautaro Martinez, l’ingaggio aumenterà di anno in anno: i dettagli – CdS

Lautaro Martinez ieri ha finalmente rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2026. Il suo ingaggio, come specificato dal Corriere dello Sport, aumenterà di anno in anno, anche in base ad eventuali bonus.

I DETTAGLI – Lautaro Martinez ha rinnovato con l’Inter, il suo ingaggio aumenterà di anno in anno, anche in base ad eventuali bonus. L’argentino in questa stagione guadagnerà 5 milioni per non appesantire di colpo il monte ingaggi, dato che il suo nella stagione 2020-21 era a 2,7. Poi dalla prossima stagione guadagnerà 6,2 milioni, e avrà ulteriori piccoli aumenti ogni anno oltre ai bonus legati al numero di gol e titoli conquistati. Inoltre è stata rimossa la clausola di 111 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti