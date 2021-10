FOTO − Inter, lavoro odierno ad Appiano Gentile con un Bastoni sorridente

L’Inter si è allenata ad Appiano Gentile in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese. Bastoni ha documentato il tutto tramite una foto insieme a Skriniar

LAVORO − L’Inter lavora in vista del match di domenica all’ora di pranzo contro l’Udinese. Dopo il successo esterno ad Empoli, i nerazzurri vogliono confermarsi per continuare il loro inseguimento verso la testa della classifica. Ad Appiano Gentile, solito allenamento odierno con Alessandro Bastoni che ha voluto documentare il tutto sul proprio profilo Instagram. Di seguito il post in compagnia di Milan Skriniar e con Matteo Darmian sullo sfondo.