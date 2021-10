VIDEO − A lezione con l’Inter: Darmian e Radu spiegano i termini calcistici

Si respira aria di serenità in casa Inter con Darmian e Radu che vestono i panni del professore per spiegare alcuni termini legati al mondo del calcio

LEZIONE DI CALCIO − L’ultima vittoria in trasferta contro l’Empoli per 0-2 ha ridato un’aria di serenità all’Inter. I nerazzurri, domenica alle 12.30 con l’Udinese, vorranno confermare quanto fatto di buono in Toscana per continuare l’inseguimento verso Napoli e Milan. Intanto, Matteo Darmian e Ionut Radu hanno vestito i panni del professore spiegando in un curioso video alcuni vocaboli legati al calcio. Di seguito il video.

Darmian è al momento un titolare della corsia di destra e in questo inizio di stagione ha già segnato un gol contro la Fiorentina. Per Radu, ancora nemmeno un minuto giocato.