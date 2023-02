Inter-Udinese, ballottaggi nerazzurri: i dubbi di Inzaghi su difesa e attacco

Ancora più di un dubbio per Simone Inzaghi in vista della partita del campionato di Serie A tra la “sua” Inter e l’Udinese.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi, in vista del match di campionato tra la “sua” Inter e l’Udinese, al livello di formazione titolare, pensa anche al match di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì prossimo.

SITUAZIONE – Per questa ragione è quasi certo il posto per Romelu Lukaku. Ballottaggio in corso invece tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. A centrocampo possibile maglia da titolare per Marcelo Brozovic. In difesa turno in panchina per uno tra Francesco Acerbi e Milan Skriniar.

FASCE – Robin Gosens, in campo dal primo minuto contro la Sampdoria, è invece reduce da un affaticamento muscolare. Sulla fascia sinistra torna dunque Federico Dimarco. Denzel Dumfries presente invece dal primo minuto su quella destra.

Fonte: Sport.Sky.it