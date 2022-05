Inter, sui gol sfondata cifra tonda con la Juventus. Record lontano

L’Inter ha raggiunto un traguardo per quanto riguarda i gol stagionali nella partita di Coppa Italia con la Juventus (vedi highlights). Tuttavia il record storico del club è ancora lontano.

A TRE CIFRE – Il primo dei due gol di Ivan Perisic al 99′ di Juventus-Inter è diventato il numero cento della stagione dei nerazzurri. Poi ci ha pensato ancora il croato a migliorare il bottino, portandolo fino a centouno. Di questi, settantotto sono arrivati in Serie A, due in Supercoppa Italiana, dodici in Coppa Italia e i restanti nove in Champions League. Con una particolarità: ben quattro nelle tre volte in cui si è andati ai tempi supplementari, vincendole sempre. Lautaro Martinez il capocannoniere a ventitré centri, segue Edin Dzeko a quota diciassette unico altro in doppia cifra.

ORA IL CAGLIARI – Mancano due partite alla fine della stagione (saranno cinquantadue in tutto le partite giocate), ma appare difficile riuscire ad arrivare al record storico. Sono stati centotredici i gol realizzati nel 1913-1914 e in tempi molto più vicini, nel 2019-2020. Per agganciare questo dato servirebbe tenere una media di sei a partita fra Cagliari e Sampdoria, non certo facile. Per l’Inter, però, la stagione si chiuderà con un bottino ampio (nonostante alcune difficoltà in attacco).