Inter, dimenticare l’euforia post Coppa Italia: a Cagliari gara determinante

L’Inter deve lasciarsi alle spalle l’euforia e la gioia per la vittoria della Coppa Italia ai danni della Juventus. La stagione non è finita: domenica impegno importantissimo a Cagliari

DETERMINANTE – L’Inter ha trionfato in Coppa Italia ai danni della Juventus. Un trionfo, ai supplementari, che ha scatenato la festa della squadra nerazzurra e dei tifosi. L’euforia, però, va già lasciata alle spalle: la Coppa Italia non rappresenta l’ultima tappa della stagione. I nerazzurri, infatti, sono chiamati a dare il massimo nelle ultime due partite di Serie A, con uno scudetto che, seppur difficile da conquistare, non è ancora sfumato. Domenica, l’Inter, scenderà in campo contro un Cagliari motivatissimo ed alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. Sarà una partita tosta e combattiva, non molto dissimile dalle ultime disputate dalla squadra di Inzaghi. Servirà quindi resettare la mente, cercando di non essere appagati dopo la vittoria in coppa contro i rivali storici.