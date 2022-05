Juventus-Inter, MVP scelto! Fra i tanti protagonisti spunta l’uomo chiave

L’Inter, come di consueto, ha indetto un sondaggio via social per il migliore in campo della finale di Coppa Italia con la Juventus. I risultati premiano come MVP chi ha deciso la finale.

DETERMINANTE – Per Juventus-Inter la scelta dei tifosi come MVP è, e non poteva essere altrimenti, Ivan Perisic. Percentuali altissime per l’esterno croato, votato dall’89.7% dei partecipanti. Seguono Hakan Calhanoglu, autore del pesantissimo rigore del 2-2 arrivato al 4.7%, Nicolò Barella che ha sbloccato la partita col 4.2% e infine Stefan de Vrij, che complice il suo essersi procurato il secondo rigore della finale di Coppa Italia ha preso l’1.5% dei voti.

Questo il post Twitter con l’incoronazione a Perisic dopo la finale.