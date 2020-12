Inter-Spezia (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Spezia è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la tredicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Si cerca di allungare il filotto che conta già cinque vittorie consecutive. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Ancora quattro assenti in casa nerazzurra. Fuori per infortunio sia i centrocampisti Vecino e Nainggolan sia gli attaccanti Sanchez e Pinamonti.

MODULO – Conte non cambia il 3-5-2 delle ultime uscite. L’Inter sfrutterà la doppia mezzala per ottimizzare sia la manovra sia soprattutto la copertura in mezzo al campo.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Un dubbio nel pacchetto arretrato. Il capitano Handanovic tra i pali. In mezzo de Vrij può rifiatare in favore di Ranocchia, mentre non ci sono dubbi su Skriniar (centro-destra) e Bastoni (centro-sinistra). D’Ambrosio jolly dalla panchina.

CENTROCAMPO – Soliti ballottaggi in mezzo. Sulle fasce Hakimi a destra e Young a sinistra sono in vantaggio su Darmian e Perisic. Davanti alla difesa stringerà i denti Brozovic con Barella e Gagliardini mezzali, anche se non è escluso il turnover. Pronti a subentrare Vidal, Eriksen e Sensi.

ATTACCO – Impossibile fare scelte in avanti. Conte ha solo Lukaku e Lautaro Martinez come coppia offensiva, al più può riciclare (adattandoli) Eriksen e Perisic dalla panchina.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà lo Spezia in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Darmian, Vidal, Sensi, Eriksen, Perisic.

