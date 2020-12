Inter-Spezia (Serie A): le probabili formazioni della 13ª giornata

SERIE A – 13ª giornata

Domenica 20/12/2020 ore 15:00 Le probabili formazioni di Inter-Spezia

INTER SPEZIA (3-5-2) (4-3-3) 1 HANDANOVIC (C) PROVEDEL 94 37 SKRINIAR SALVA FERRER 21 6 DE VRIJ (C) TERZI 19 95 ALESSANDRO BASTONI ERLIC 28 2 HAKIMI SIMONE BASTONI 20 23 BARELLA ESTEVEZ 24 77 BROZOVIC M. RICCI 8 5 GAGLIARDINI POBEGA 26 14 PERISIC GYASI 11 9 R. LUKAKU NZOLA 18 10 LAUTARO MARTINEZ FARIAS 17 Allenatore A. CONTE V. ITALIANO Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-SPEZIA

Inter-Spezia: la probabile formazione dell’Inter di Conte PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) KRAPIKAS 12 97 A. RADU (GK) MARCHIZZA 5 11 KOLAROV MORA 6 12 SENSI SALA 7 13 RANOCCHIA AGOUME 10 15 YOUNG MASTINU 15 22 VIDAL MAGGIORE 25 24 ERIKSEN DEIOLA 27 33 D’AMBROSIO ISMAJLI 34 36 DARMIAN VIGNALI 69 AGUDELO 80 PICCOLI 91 INDISPONIBILI

7 A. SANCHEZ (infortunio)

8 VECINO (infortunio)

44 NAINGGOLAN (infortunio)

99 PINAMONTI (infortunio) 1 ZOET (infortunio)

3 JUAN RAMOS (infortunio)

9 GALABINOV (infortunio)

13 CAPRADOSSI (infortunio)

14 MATTIELLO (infortunio)

31 VERDE (infortunio)

39 DELL’ORCO (infortunio)

88 SENA (infortunio) SQUALIFICATI – 22 CHABOT DIFFIDATI – ESTEVEZ e SALVA FERRER ULTIME NOTIZIE

Conte potrebbe rilanciare subito dal 1′ uno se non entrambi tra Brozovic e Vidal, altrimenti è pronto Gagliardini. In difesa possibile chance per Ranocchia al posto di de Vrij. Ballottaggio sulla fascia destra, dove Salva Ferrer è in vantaggi su Sala. In mezzo possibile avvicendamento tra Maggiore e Pobega a favore di quest’ultimo.