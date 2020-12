Marega, club “esotico” per l’attaccante accostato all’Inter? Le...

Marega, club “esotico” per l’attaccante accostato all’Inter? Le ultime

Giuseppe Marotta Inter

Moussa Marega, attaccante del Porto in scadenza di contratto, potrebbe non finire a una big europea come Inter, Tottenham o Marsiglia

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dall’edizione messicana di ESPN, Moussa Marega, accostato a Inter, Tottenham o Marsiglia, potrebbe finire al Cruz Azul. L’attaccante 29enne del Porto, in scadenza di contratto con il club portoghese, sarebbe stato offerto alla società messicana.

Fonte: ESPN.com.mx