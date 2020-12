Inter-Spezia, probabile formazione nerazzurra nel segno della continuitÃ 

Inter-Spezia, probabile formazione nerazzurra nel segno della continuità

Antonio Conte Inter

Antonio Conte sceglierebbe di confermare oggi per Inter-Spezia almeno gran parte della formazione che ha battuto il Napoli lo scorso mercoledì

PROBABILE FORMAZIONE INTER-SPEZIA – Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, Antonio Conte non dovrebbe effettuare alcun sostanziale stravolgimento nella formazione dell’Inter che scenderà in campo nel pomeriggio contro lo Spezia. Confermata tutta o in gran parte l’undici partito titolare quattro giorni fa contro il Napoli. Dovrebbe essere confermata sia la difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni che l’attacco con il tandem Lukaku–Lautaro Martinez. Gli unici possibili cambi potrebbero essere sulle due fasce del centrocampo, dove Hakimi sarebbe in corsa per il posto occupato da Darmian. A sinistra invece si contendono una maglia dal 1′ Young e Perisic.