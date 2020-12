VIDEO – Baggio entra e guida l’Inter nella rimonta sulla Roma: da 0-1 a 4-1

Roberto Baggio Inter-Real Madrid

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 dicembre 1998. Contro la Roma è fondamentale l’ingresso in campo di Baggio, che guida la rimonta fino al 4-1 finale.

CLASSE – Roberto Baggio è la ciliegina sulla torta dell’Inter nella stagione 1998/99. E anche contro la Roma a San Siro, il 20 dicembre 1998, sarà fondamentale il suo ingresso. Quella sera l’Inter parte fortissimo, sfiorando più volte il vantaggio. Ma i primi a segnare sono i giallorossi, che al 38′ trovano lo 0-1 con un tap in di Paulo Sergio. Un gol che dà coraggio alla Roma, che chiude in avanti il primo tempo, e apre così la ripresa. Ma al 54′ entra Baggio per Youri Djorkaeff, e la gara cambia. Allo scoccare dell’ora di gioco, il numero 10 trova un lancio diagonale per Francesco Colonnese che, vicino al secondo palo, può stoppare in allungo e crossare morbido verso l’altro palo. Dove arriva Benoit Cauet, che da due passi trova facilmente l’1-1. Baggio fa le prove generali, ma su una punizione trova il palo a negargli il gol. Al 77′ arriva il gol del 2-1: lancio verticale dalle retrovie, Ivan Zamorano annulla il fuorigioco fermando la palla in allungo, e superando Chimenti con un pallonetto dal limite. Rimonta completa, ora l’Inter può dilagare, e all’87’ arriva finalmente il premio per Baggio. Azione che si sviluppa sulla destra, con Andrea Pirlo che trova infine il filtrante per il numero 10, che sta accorrendo dalla sinistra e può appoggiare comodamente in rete. Due minuti dopo, proprio Baggio serve Javier Zanetti in area, sulla corsa: il numero 4 se la aggiusta e trafigge poi Chimenti con l’esterno destro. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti i gol della rimonta nerazzurra: