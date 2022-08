Inter-Spezia, senza Verde Gotti cambia formazione: 4 opzioni in attacco

Inter-Spezia si giocherà domani alle ore 20.45. Gotti alla fine ha scelto di non portare a Milano Verde, non al meglio (vedi convocati), ed è costretto quindi a modificare formazione rispetto all’esordio.

LA NOVITÀ – Inter-Spezia non vedrà fra i protagonisti Daniele Verde. L’ex Roma, uno dei big a disposizione di Luca Gotti, è rimasto fuori dai convocati per un piccolo problema che l’ha limitato in questi giorni. Il tecnico deve scegliere il sostituto: il favorito è David Strelec, ma occhio a Daniel Maldini (in prestito dal Milan) che ha recuperato dopo un infortunio ed è partito per Milano. In conferenza stampa (vedi articolo) l’allenatore dello Spezia ha citato anche Kevin Agudelo ed Emmanuel Gyasi come opzioni offensive, col colombiano che non è un vero e proprio attaccante e il secondo che dovrebbe però essere titolare a destra in fascia. Di certo c’è un centravanti: M’Bala Nzola, autore del gol vittoria nell’1-0 all’Empoli domenica.

UN RITORNO – Nello Spezia che ha esordito in questa Serie A non c’era l’infortunato Viktor Kovalenko, che però ha recuperato per l’Inter. Il centrocampista ucraino è in ballottaggio col già citato Agudelo, poi senza più Giulio Maggiore passato allo Spezia ci sono Mehdi Bourabia (favorito su Albin Ekdal) e Simone Bastoni. Sulle fasce, dando per scontato Gyasi a destra, va Arkadiusz Reca a sinistra. In porta la scelta di Gotti è ormai ricaduta su Bartlomiej Dragowski, già titolare nella prima di campionato anziché Jeroen Zoet dopo la partenza di Ivan Provedel. In difesa è rimasto Jakub Kiwior, dopo le voci di mercato soprattutto sul West Ham e che l’anno scorso era soprattutto a centrocampo. Completano il reparto il nuovo acquisto Mattia Caldara e Dimitrios Nikolaou. Questa la probabile formazione di Gotti per Inter-Spezia: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.