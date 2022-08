Chalobah-Inter, dal Chelsea condizioni particolari. Acerbi low cost – SI

Chalobah è l’ultimo nome per il mercato dell’Inter, col difensore del Chelsea che potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A così come aveva fatto il fratello maggiore Nathaniel (al Napoli nel 2015-2016). Pedullà, in apertura di Sportitalia Mercato, tiene aperta la corsa a lui e Acerbi (senza citare Akanji).

QUALE ULTIMO COLPO? – Alfredo Pedullà ha due nomi per la difesa dell’Inter: «Ieri dall’Inghilterra è emersa questa voce di Trevoh Chalobah. Il Chelsea ha delle condizioni un po’ particolari, vorrebbe darlo in prestito secco. Francesco Acerbi è una soluzione dell’ultimo secondo low cost che va tenuta in grande considerazione. L’Inter si concentra sul difensore di riferimento, che deve sostituire Andrea Ranocchia, blindando quello di riferimento (Milan Skriniar, ndr)».