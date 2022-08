Precedenti Inter-Spezia: l’unica altra volta ad agosto giocò… Spalletti!

Inter-Spezia è in programma domani alle ore 20.45 e i precedenti sono a favore dei nerazzurri. C’è una particolarità: nell’unica altra volta in cui si giocò ad agosto fra gli avversari c’era Spalletti, e in campo.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Spezia numero 6 in casa. Percorso finora netto: cinque vittorie in altrettante sfide interne coi liguri, tre su tre in campionato, 17 gol fatti e appena 4 subiti. Il largo bottino è dato dalle prime due gare, molto lontane nel tempo. Finì 5-2 il 12 ottobre 1924, quando la Serie A ancora non esisteva e il campionato si chiamava Prima Divisione, poi addirittura 7-1 il 20 maggio 1937 in Coppa Italia. Nella scorsa stagione è finita 2-0 mercoledì 1 dicembre, in turno infrasettimanale, con le reti di Roberto Gagliardini al 36′ e Lautaro Martinez al 58′ su rigore (vedi highlights).

IL GRANDE EX – Fra i precedenti tra Inter e Spezia dell’ultimo periodo c’è anche il 2-1 del 20 dicembre 2020, sesta vittoria consecutiva in Serie A, con i gol di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku (su rigore) nella ripresa a rendere inutile la prima marcatura in campionato di Roberto Piccoli. Poi ce n’è un altro con un curioso partecipante: Luciano Spalletti. L’ex allenatore nerazzurro, all’epoca centrocampista dei liguri, era in campo il 23 agosto 1989 in un match del primo turno di Coppa Italia. Non si gioca al Meazza bensì al Brianteo, per i lavori in vista di Italia ’90, e i nerazzurri di Giovanni Trapattoni alla prima dopo aver vinto il titolo nella stagione precedente vincono 1-0 con gol all’83’ del debuttante Jurgen Klinsmann. Contando anche i precedenti in Liguria 7 vittorie dell’Inter, 1 pareggio (1-1 al Picco il 21 aprile 2021) e nessuna dello Spezia. Le reti all’attivo sono 22, quelle al passivo 6.