Inter-Spezia, i 24 convocati di Gotti: uno rientra, ma un big dà forfait

CONVOCATI – Sono ventiquattro i giocatori convocati da Luca Gotti per Inter-Spezia, sfida valevole per la seconda giornata di Serie A e in programma domani sera allo stadio San Siro. Tra i disponibili ritorna Kovalenko, recuperato dopo qualche problema fisico che lo ha costretto a saltare la prima giornata contro l’Empoli. Costretto invece a dare forfait Daniele Verde, che dovrà restare a riposo per circa una settimana.

Inter-Spezia, la lista completa dei convocati di Luca Gotti

1 Zoet

2 Holm

6 Bourabia

7 Sala

8 Ekdal

11 Gyasi

13 Reca

14 Kiwior

15 Hristov

17 Podgoreanu

18 Nzola

20 Bastoni

23 Capradossi

24 Kovalenko

28 Ellertsson

29 Caldara

30 Maldini

33 Agudelo

40 Zovko

43 Nikolaou

44 Strelec

69 Dragowski

77 Bertola

89 Sanca