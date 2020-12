Inter-Spezia, Conte potrebbe fare dei cambi in difesa – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia di domenica pomeriggio potrebbe vedere i nerazzurri presentarsi con alcuni cambi. Antonio Conte potrebbe far rifiatare alcuni dei titolarissimi in difesa di queste ultime settimane

Domenica l’Inter torna in campo al Giuseppe Meazza contro lo Spezia. L’obiettivo è continuare la striscia di vittorie consecutive per mettere quantomeno pressione al Milan capolista e sognare addirittura il sorpasso prima di Natale. Secondo “Sport Mediaset”, considerando che mercoledì si torna di nuovo in campo contro il Verona, Antonio Conte potrebbe fare del turnover soprattutto in difesa dove nelle ultime settimane i “titolarissimi” Skriniar, de Vrij e Bastoni hanno fatto gli straordinari. I principali indiziati sono proprio l’olandese e l’italiano che potrebbero essere sostituiti da Ranocchia e Kolarov.