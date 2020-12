Padovan: “Serie A, classifica fluida. Sorpasso Inter? Il mio pronostico”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del campionato di Serie A che si appresta a vivere le sue ultime partite del 2020 e pronostica il sorpasso in vetta dell’Inter sul Milan

CAMPIONATO FLUIDO – Padovan sottolinea anche un aspetto del campionato: «La definirei una classifica fluida, una volta va avanti una, una volta va avanti l’altra. La Roma è da scudetto, la Juventus pareggia troppo e chi pareggia troppo non vince nulla. Inter con solo due attaccanti fino a gennaio? Sono pochi, ma ci sono due partite e si possono gestire, non credo tornerà sul mercato, anche se a Conte non farebbe male un attaccante in più. C’è l’incognita Papu Gomez, al Milan, all’Inter, dico anche Juventus. Io lo vedo meglio in nerazzurro, sa fare tante cose. Questa settimana il sorpasso in vetta dell’Inter? Io dico di sì».