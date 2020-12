Sanchez, 2020 finito: l’Inter farÃ  nuove valutazioni a gennaio – Sky

Sanchez, 2020 finito: l’Inter farà nuove valutazioni a gennaio – Sky

Alexis Sanchez Inter

L’Inter ha perso Alexis Sanchez per le ultime due partite del 2020 contro Spezia e Verona. L’Inter conta di recuperarlo per l’inizio dell’anno prossimo

L’Inter si appresta ad affrontare le ultime due partite del 2020, domenica contro lo Spezia e mercoledì prossimo contro il Verona, senza Alexis Sanchez. L’anno dell’attaccante cileno, alle prese con alcuni problemi fisici, è già finito. Antonio Conte spera di poterlo recuperare già per le prime partite del 2021, ma in ogni caso si faranno ulteriori valutazioni nei primi giorni di gennaio per poter stabilire il pieno recupero dell’ex Manchester United. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.