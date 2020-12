Inter-Shakhtar Donetsk, Barella: provino necessario. Conte le tenta tutte

Nicolò Barella

Le condizioni di Nicolò Barella stanno tormentando l’avvicinamento alla gara di Champions League Inter-Shakhtar Donetsk. Antonio Conte scioglierà il dubbio sull’ex Cagliari soltanto dopo l’arrivo allo stadio della squadra nerazzurra. Eriksen, nel frattempo, scalda i motori

BARELLA O NON BARELLA? – Barella sta tenendo tutti col fiato sospeso. L’ex Cagliari si è fatto male alla caviglia nel corso della seduta di allenamento di lunedì, uscendo da Appiano Gentile con l’aiuto di un paio di stampelle. Tra ieri e oggi le condizioni del classe ’97 sono migliorate in maniera progressiva, ma tutto verrà deciso all’ultimo minuto per Inter-Shakhtar Donetsk. Antonio Conte, infatti, è intenzionato a fare di tutto pur di averlo in campo dal primo minuto. Ecco perché Barella sosterrà un provino pre riscaldamento per testare le condizioni della propria caviglia. Qualora non dovesse farcela, è già pronta una maglia da titolare per Christian Eriksen. Bisognerà capire quanto il tecnico nerazzurro sarà pronto a forzare col suo golden boy. L’importanza della partita di questa sera potrebbe giustificare un impiego forzato dal primo minuto per Barella. Ma la stagione è ancora lunga e le valutazioni di Conte devono guardare necessariamente oltre il palmo della sua mano.