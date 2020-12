Capello: “Barella, Conte deve forzare. Inter-Shakhtar Donetsk vale tanto”

Fabio Capello

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la situazione Barella, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk

RISCHIO – Antonio Conte ragiona sul filo di un dubbio amletico prima di Inter-Shakhtar Donetsk: Barella o non Barella? L’ex Cagliari è alle prese con un problema alla caviglia e sosterrà un breve provino prima di prendere una decisione definitiva. Secondo Fabio Capello, però, il tecnico nerazzurro può ragionare col freno tirato: «Credo che conte possa rischiare in una partita del genere. Anche perché il tecnico nerazzurro ha cinque cambi. Poi se magari Barella non sta bene puoi sempre cambiarlo. Questo lo aiuta molto nella scelta.»