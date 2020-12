Inter-Shakhtar Donetsk, Barella sta meglio: recupero lampo? Le ultime – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma stasera a San Siro alle ore 21.00, valida per l’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo quanto rivelato da Paventi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, Conte sta tentando il recupero clamoroso di Barella

RECUPERO LAMPO? – Inter-Shakhtar Donetsk potrebbe vedere in campo anche Nicolò Barella: «Per le scelte di Conte bisognerà veramente aspettare la riunione tecnica perché l’idea del tecnico nerazzurro è quella di tentare il recupero last minute di Barella. Il centrocampista sta molto meglio rispetto a ieri – afferma Andrea Paventi -, e non è secluso che possa provare qualcosa sul campo per capire la tenuta della caviglia. Quantomeno per andare in panchina, se non addirittura partire dall’inizio. Sarebbe un recupero clamoroso, però le cose vanno meglio e non c’è lesione. Se dovesse farcela, è probabile che sia Christian Eriksen a cedergli una maglia da titolare. Altrimenti giocherà il danese».