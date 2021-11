Inter-Shakhtar Donetsk, 4 nerazzurri un po’ malconci ma no turnover

L’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, partita di Champions League prevista domani sera, dovrebbe giocare in formazione tipo, quindi niente turnover.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Thomas Villa, in Rai Sport da Appiano Gentile, in casa Inter ci sarebbe qualche giocatore in condizione fisica non perfetta, uscito un po’ malconcio dalla partita contro il Napoli. Si tratta di Alessandro Bastoni, Joaquin Correa, Nicolò Barella ed Edin Dzeko, ma dovrebbero essere tutti recuperati per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra nerazzurra dovrebbe giocare in formazione tipo.

Fonte: Rai Sport – Thomas Villa