Vidal, non bene col Napoli. Occasione riscatto in Inter-Shakhtar Donetsk?

Arturo Vidal non ha offerto un’ottima prova contro il Napoli. Per il cileno, però, potrebbe subito arrivare l’occasione per il riscatto: titolare in Inter-Shakhtar Donetsk?

RISCATTO – Arturo Vidal, in questa stagione, ha sempre stupito per attitudine e abnegazione alla causa nerazzurra. Il cileno, infatti, quando chiamato in causa, ha sempre fatto bene, facendo registrare prove maiuscole, soprattutto in Champions League. Contro il Napoli, però, una battuta d’arresto inaspettata: complice un finale difficile, il cileno è apparso in difficoltà, facendo tornare alla memoria le prestazioni stentate dello scorso anno. L’occasione per il riscatto, però, potrebbe arrivare subito: domani, infatti, il cileno potrebbe partire titolare in Inter-Shakhtar Donetsk

TITOLARE? – Vidal, in questa stagione, è stato determinante in Champions League. Il cileno, infatti, ha segnato un gol fondamentale contro lo Sheriff a San Siro e servito l’assist dell’1-0 di Brozovic nella trasferta in transnistria. Una solta di talismano in Europa, forte dell’esperienza accumulata nelle esperienze con Juventus, Bayern Monaco e Barcellona. Contro lo Shakhtar Donetsk, gara da vincere assolutamente, servirà anche la sua personalità, per chiudere senza ulteriori patemi d’animo, il discorso qualificazione.