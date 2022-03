Inter-Salernitana, Nicola ha una ‘mossa a sorpresa’ in formazione (senza Ribéry) – CdS

Per Inter-Salernitana Nicola oggi farà la rifinitura (alle 10) e la conferenza stampa (a mezzogiorno), prima di partire per Milano. Nei campani prevista una mossa a sorpresa, non ci sarà Ribéry dopo l’incidente dell’altro giorno (vedi articolo). Ne parla il Corriere dello Sport in edicola.



LA NOVITÀ – Il nome nuovo dal 1′ per Inter-Salernitana negli ospiti si chiama Lys Mousset, secondo il Corriere dello Sport. L’attaccante francese, classe ’96, è arrivato l’ultimo giorno di mercato dallo Sheffield United. Fin qui tre presenze in Serie A: nell’unica altra da titolare, l’esordio con lo Spezia, ha causato un rigore ed è stato ammonito. Contro il Bologna, però, si è rilanciato: appena entrato, al primo pallone toccato, ha servito a Nadir Zortea l’assist per l’1-1. Considerato che mancheranno Federico Bonazzoli (infortunato) e Franck Ribéry (reduce da incidente, con tanto di malcontento della società), Davide Nicola pensa di puntare a sorpresa proprio su Mousset dal 1′ domani al Meazza. Il nome certo in formazione, per l’attacco, è comunque Milan Djuric.

ALTRO RIENTRO – Oltre a Mousset in Inter-Salernitana dovrebbe giocare Ivan Radovanovic. Pure lui arrivato a gennaio, ha saltato l’1-1 col Bologna per un problema alla caviglia che ha superato. Col serbo a centrocampo possibile che Grigoris Kastanos vada a fare la mezzala, completando il terzetto con Lassana Coulibaly. L’alternativa al 4-3-3 per Nicola è il 4-2-3-1, con Radovanovic e Lassana Coulibaly davanti alla difesa, Mousset trequartista dietro Djuric con due tra Kastanos, Diego Perotti e Simone Verdi come esterni. Alle 10 la rifinitura darà qualche indicazione in più.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito



