Caicedo in ritardo di condizione. Impatto quasi nullo sull’Inter – TS

Felipe Caicedo non è ancora riuscito ad incidere con la maglia dell’Inter. Secondo il Tuttosport, tutto è da imputare ad un evidente ritardo di condizione fisica

IMPATTO – Felipe Caicedo non è ancora riuscito ad incidere dal suo arrivo all’Inter. L’attaccante ex Lazio e Genoa, dal suo arrivo, non è riuscito né ad imporsi né a dare un contributo significativo alla squadra allenata da Inzaghi. Il motivo? Secondo il Tuttosport, l’ecuadoriano si è presentato ad Appiano in evidente ritardo di condizione. Una condizione fisica che lo pone nettamente indietro rispetto al resto dei compagni di squadra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino