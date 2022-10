Inter-Salernitana, dopo il Barcellona per la ripresa completa pure in Serie A

Inter-Salernitana è la prima delle cinque partite di oggi in Serie A. Al Meazza si gioca alle 12.30 e bisognerà dare continuità dopo quanto visto col Barcellona.

DECRETARE IL RILANCIO – Inter-Salernitana fa mettere da parte la Champions League per pensare di nuovo alla Serie A. Se in coppa la squadra di Simone Inzaghi ha messo la situazione in discesa, da chiudere si spera fra dieci giorni esatti, in campionato la classifica piange ancora. Dare un’altra spallata oggi, davanti agli oltre settantamila presenti al Meazza, permetterebbe di riprendere quel cammino iniziato a Reggio Emilia col Sassuolo. I punti persi sono tanti e non si possono recuperare, ma si può fare in modo che gli inciampi di inizio stagione pesino di meno. L’avversario ha creato problemi ad altre rivali, non può essere sottovalutato e andrà affrontato al meglio. Dopo il Camp Nou, tuttavia, l’Inter deve dare segnali come anche con avversarie di caratura inferiore ci siano le giuste reazioni.

LE NOVITÀ – Per Inter-Salernitana Inzaghi non disporrà ancora una volta di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Recupera Joaquin Correa, ma andrà in panchina perché davanti ci sono Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Coppia d’attacco che, nell’ultimo precedente, realizzò tutti i cinque gol al Meazza (rispettivamente doppietta e tripletta). Le novità potrebbero chiamarsi Kristjan Asllani e Robin Gosens, il primo da rimettere in sesto dopo l’errore al Camp Nou e il secondo invece rilanciato dalla trasferta catalana. E va verso una nuova titolarità anche André Onana, ormai numero 1 definitivo. La Salernitana di Davide Nicola si affida agli ex e ha la difesa da inventare (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Inter-Salernitana: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).