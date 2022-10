Inter-Salernitana, Nicola ha problemi in difesa. Formazione con tre ex?

Inter-Salernitana si giocherà alle ore 12.30 al Meazza. Nicola ha rivelato in conferenza stampa chi ce la fa e chi no per la partita di oggi (vedi articolo), con la conseguenza che la difesa sarà da reinventare. In formazione gli ex.

CHI SÌ E CHI NO – Per Inter-Salernitana sono convocati Emil Bohinen e Matteo Lovato, due dei tre acciaccati dei campani. Il norvegese non gioca da due mesi, ha solo una presenza in Coppa Italia ad agosto poi si è fermato per infortunio. Il difensore ex Cagliari ha invece smaltito un problema fisico. Non è invece partito per Milano Federico Fazio, alla pari di Ivan Radovanovic: quest’ultimo però è squalificato per un’espulsione rimediata nel finale domenica scorsa col Verona. Poche opzioni quindi per Davide Nicola in difesa, con Norbert Gyombér che dovrebbe spuntarla su Dylan Bronn e Flavius Daniliuc centrale. Come braccetto di sinistra, se Lovato non dà garanzie, c’è Lorenzo Pirola.

LARGO AGLI EX – Pirola è in prestito dall’Inter ed è uno dei tre giocatori dal passato nerazzurro che possono partire titolari nella Salernitana. Gli altri sono Antonio Candreva, sicuro del posto a destra, e Federico Bonazzoli che è invece in ballottaggio con Boulaye Dia. Il senegalese è tornato col Verona dopo un problema fisico e ha segnato il 2-1 da subentrato al 94′. Scontato l’impiego di Krzysztof Piatek come altra punta. Sulla sinistra c’è Pasquale Mazzocchi, uno dei punti di forza dei campani e accostato a livello di mercato ai nerazzurri nelle scorse settimane. A centrocampo, senza Giulio Maggiore infortunato, rientrano Grigoris Kastanos e Tonny Vilhena. Con loro Lassana Coulibaly, l’unico confermato rispetto al terzetto di sette giorni fa. In porta ci sarà Luigi Sepe come di consueto. Questa la probabile formazione di Nicola per Inter-Salernitana: Sepe; Gyombér, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.