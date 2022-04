Inter-Roma, ballottaggio sulla fascia sinistra in casa nerazzurra

Simone Inzaghi avrebbe ancora un dubbio su chi schierare dal primo minuto sulla fascia sinistra in Inter Roma di oggi alle ore 18.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi Simone Inzaghi dovrebbe far tornare Stefan De Vrij in campo dal primo minuto al centro della difesa con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni in Inter-Roma. Maglia da titolare per Lautaro Martinez. Vicino a lui Edin Dzeko, anche ci sarebbero ancora alcune chance per Joaquin Correa. In mezzo al campo ancora Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Sulla fascia destra Denzel Dumfries. A sinistra ballottaggio fra Ivan Perisic e Robin Gosens, con il croato favorito. Fuori per infortunio Arturo Vidal.

Fonte: Sport.Sky.it