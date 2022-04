Inter Women dominante dopo 45′: 0-3 sul campo dell’Hellas Verona

L’Inter Women chiude il primo tempo in sicurezza sul 3-0. Nerazzurre avanti grazie a Sonstevold, Ajara e Bonetti. Adesso, bisogna gestire al meglio nel secondo tempo

CONTROLLO − Partenza fortissima dell’Inter Women, intenzionata a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Primo tempo senza storia contro l’Hellas Verona con il difensore Sonstevold che al quinto minuto sblocca subito il match. Gol stupendo della giocatrice norvegese con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo ad Haland. Inter Women in grande controllo del match con Gloria Marinelli molto in palla e pericolosa cinque minuti più tardi. Brava in questo Haland a chiudere la porta. Il raddoppio nerazzurro è soltanto questione di tempo. Al minuto 35, Ajara Nchout trova lo 0-2. Cross di Csiszar e stacco imperioso dell’attaccante camerunese. Nel finale di primo tempo, le nerazzurre calano il tris con Bonetti.