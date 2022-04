Inter-Roma, lo spoiler sulla panchina di Inzaghi arriva da Torino? Le ultime

Inter-Roma si gioca oggi alle ore 18:00 e, oltre ai dubbi di formazione (vedi aggiornamento), Inzaghi deve anche completare la panchina. E l’ultimo posto a disposizione quasi sicuramente non verrà assegnato a un calciatore della Prima Squadra

ULTIMO POSTO – L’infortunio di Arturo Vidal riduce le opzioni dell’Inter a centrocampo. E presentarsi a San Siro contro la Roma con i soli Roberto Gagliardini e Matias Vecino in zona centrale non è rassicurante. Anche per questo motivo Simone Inzaghi potrebbe optare per completare la panchina diversamente. Rinunciando alle opzioni offerte dalla Prima Squadra, non solo l’ex Aleksandar Kolarov (vedi focus). In caso di rinuncia del terzo portiere, in Inter-Roma può rientrare in distinta un giovane dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu (altro storico ex della partita, ndr).

Panchina da completare in Inter-Roma

OPZIONE U19 – In settimana quattro primavera sono stati aggregati alla Prima Squadra di Inzaghi ad Appiano Gentile (vedi articolo). Non uno per reparto e nemmeno uno per ogni tipo di emergenza. Probabilmente alcuni tra i più pronti per il grande salto, che in ogni caso non avverrà in questa stagione. Ma Inzaghi può confermare solo uno di loro per Inter-Roma di oggi. E il nome buono è quello di Mattia Sangalli, assente a Torino in occasione di Torino-Inter del Campionato Primavera 1 (vedi formazioni ufficiali). Gli altri tre, infatti, sono a Torino e anche titolari. Sarà proprio Sangalli il ventitreesimo nerazzurro in distinta per Inter-Roma oggi?