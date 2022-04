Inter-Roma, prosegue il lavoro di Inzaghi con quattro novità: Bastoni OK

Inter-Roma è la sfida in programma sabato alle ore 18.00, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi proseguono con il lavoro ad Appiano Gentile. Bastoni, uscito malconcio dal derby di Coppa Italia, è regolarmente presente (vedi articolo). Si vedono anche alcuni Primavera

MENO DUE – Inter-Roma è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 18.00 in un San Siro che viaggia verso il sold out. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia, sa di non potersi permettere un passo falso contro i giallorossi di José Mourinho. Intanto prosegue il lavoro ad Appiano Gentile dove è regolarmente presente Alessandro Bastoni che dunque, dopo l’uscita anzitempo con il Milan, non preoccupa minimamente. Insieme alla Prima Squadra presenti anche quattro Primavera: Andrea Moretti, Mattia Sangalli, Nikolaos Botis e Cesare Casadei.