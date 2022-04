Gosens scalpita ma anche il dubbio di Mourinho in Inter-Roma è a sinistra

Gosens lavora da tempo per essere titolare nell’Inter, sapendo che la sua occasione arriverà. In Inter-Roma oggi? Il pensiero di Inzaghi c’è ma non si tratta dell’unico dubbio di formazione. E anche Mourinho deve decidere come completare l’undici della sua Roma a San Siro

DUBBI MANCINI – Con questo Ivan Perisic, le chance di Robin Gosens sono ridotte al minimo. Almeno da titolare. Una situazione che l’esterno tedesco ha capito ma non accettato. Nel senso che proverà in tutti i modi a convincere Simone Inzaghi a dargli finalmente fiducia dal 1′ entro questa stagione. Al di là dalla possibile squalifica del titolare croato (diffidato, ndr). A poche ore da Inter-Roma (vedi probabili formazioni), Inzaghi non ha ancora sciolto tutti i suoi dubbi. E Gosens si candida per una maglia da titolare, nel caso in cui il tecnico decida di far rifiatare Perisic. Come riportato da Sky Sport, anche il principale dubbio di José Mourinho è sulla sinistra. Non a centrocampo, dove non ci sarà certamente spazio per l’ex Davide Santon (vedi focus), bensì in difesa. Rispetto alla previsioni, adesso Roger Ibanez è in vantaggio su Marash Kumbulla per il ruolo di terzo sinistro. E chissà che le scelte di Mourinho per la sua Roma non dipendano anche dalla pretattica che riguarda gli esterni dell’Inter. Toccherà a Denzel Dumfries (vedi focus) e/o Gosens oggi?