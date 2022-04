Kolarov altro vecchio ex, l’assist arriva da Vidal: Inter-Roma ultima chiamata

Kolarov non dimenticherà facilmente questa seconda e ultima stagione a Milano in maglia nerazzurra. Anche perché i ricordi di campo sono veramente pochi. Inzaghi oggi ha l’ultima buona occasione di riportarlo in panchina per Inter-Roma ma a quanto pare non sarà così

SFIDA AL PASSATO – Che Inter-Roma (vedi probabili formazioni) sia la partita dei grandi ex è noto. Ancora di più se sulla panchina della Roma oggi siede José Mourinho, idolo dei tifosi dell’Inter per ovvi motivi. Alcuni, però, non potranno esserci per squalifica, come Nicolò Zaniolo (vedi video). Altri, invece, non ci saranno per altri motivi, a partire da Davide Santon (vedi focus). E Aleksandar Kolarov ci sarà? In casa nerazzurra non è lui il grande ex ma solo a causa di Edin Dzeko, che della Roma ha anche indossato con continuità la fascia di capitano prima della (parziale) rottura. Kolarov è soprattutto un ex della Lazio ma il suo passato giallorosso non si dimentica. Ed è recente.

EX AI MARGINI – La scelta stavolta è semplice. L’infortunio di Arturo Vidal permette all’Inter di recuperare un posto sulla distinta da consegnare. Un posto in panchina, ovviamente. E Simone Inzaghi deve prendere una decisione: convocare l’ex Kolarov – simbolicamente – oppure Alex Cordaz come terzo portiere? La rosa della Prima Squadra non offre altro, numericamente. E l’impressione è che Inzaghi la scelta l’abbia già fatta. E nemmeno stavolta prevede la convocazione di Kolarov, a cui nell’ultimo periodo vengono perfino evitate le trasferte fuori Milano. Un altro vecchio ex di Inter-Roma a quanto pare destinato all’assenza. E si tratta davvero dell’ultima chiamata, vista la situazione “favorevole” per presenziare a San Siro…