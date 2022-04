VIDEO – Zaniolo salta l’Inter ma non il mercato: Juventus fuori a certe cifre!

Zaniolo non sarà protagonista in campo contro l’Inter, che nel frattempo continua a monitorare la sua situazione a Roma in ottica mercato. Il talento azzurro è sul taccuino della Juventus ma non solo, ma le cifre tra domanda e offerta non combaciano. Di seguito gli interventi dei colleghi Assogna e Di Marzio sul calciomercato giallorosso nel corso di Sky Sport

SACRIFICIO DI UN BIG – Alla vigilia di Inter-Roma la certezza è l’assenza dell’ex Nicolò Zaniolo, squalificato. E se a Milano è in dubbio il futuro di Lautaro Martinez (vedi video), a Roma quello del classe ’99 azzurro non è per niente certo. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio allontana l’ipotesi Juventus a certe cifre, superiori ai 50 milioni di euro. A quanto pare non meno di 60, secondo il collega Paolo Assogna, vicino all’ambiente giallorosso. Il futuro di Zaniolo interessa tanto alla Roma quanto all’Inter, che detiene sempre il 15% sulla futura rivendita del suo ex calciatore. E se le cifre si abbassano, a rimetterci – in un certo senso – sarà anche l’Inter…

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).