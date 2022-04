Caressa: «Scudetto? Numeri dicono Inter ma la statistica non considera…»

Fabio Caressa ha parlato della corsa scudetto che vede Inter e Milan tra le squadre in corsa per la conquista del campionato di Serie A.

SCUDETTO – Queste le parole di Fabio Caressa sulla corsa scudetto nel corso della trasmissione Deejay Football Club in onda su Radio Deejay. «I numeri dicono Inter, ma una cosa che la statistica non può mai considerare è l’anima e il cuore. E mi sembra che quella sia sempre stata la grande forza del Milan in questa stagione, però comunque, secondo me, è favorita l’Inter in questo momento. È davanti, è ipoteticamente davanti».